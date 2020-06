Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros couac à 50M€ pour Leonardo ?

Publié le 3 juin 2020 à 17h15 par H.G.

Alors que le PSG est en quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo a coché le nom d’Ismaël Bennacer. Cependant, si la première approche du club de la capitale auprès de l’AC Milan s’est bien avérée infructueuse, cela pourrait avoir pour origine la clause libératoire présente dans le contrat de l’Algérien avec les Rossoneri.

En dépit des arrivées de Pablo Sarabia, d’Idrissa Gueye et d’Ander Herrera l’été dernier, Leonardo ne semble pas avoir fini ses travaux pour renforcer l’entrejeu du PSG. En effet, le directeur sportif du club de la capitale a de nouveau décidé de recruter dans ce secteur de jeu cet été. Plusieurs profils sont ciblés par les pensionnaires du Parc des Princes alors que la priorité absolue pour ce recrutement est Sergej Milinkovic-Savic, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité. Parallèlement au Serbe, la piste menant à Ismaël Bennacer est aussi étudiée et surtout poussée en interne par Nasser Al-Khelaïfi, comme nous vous l’avons également annoncé. Une première offre chiffrée à 30M€ a même déjà été formulée par les dirigeants parisiens, mais celle-ci a été repoussée par l’AC Milan. Et nos dernières révélations dans ce dossier qui n’en est qu’à ses prémices tendent à se confirmer ce mercredi.

Ismaël Bennacer aurait une clause libératoire à 50M€ !