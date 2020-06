Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Antoine Griezmann a trouvé une recrue pour Villas-Boas

Publié le 5 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Malgré l’arrivée de Dario Benedetto l’été dernier, l’OM semble toujours être à la recherche d’un attaquant. Antoine Griezmann n’a pas manqué de glisser un nom aux Phocéens.

A la recherche de son « grantatakan », l’OM avait fait le pari d’aller chercher l’été dernier Dario Benedetto en Argentine. Un pari qui a porté ses fruits puisque l’ancien de Boca Juniors s’est immédiatement intégré à l’équipe d’André Villas-Boas, ayant même une importance dans le jeu. Mais sur la Canebière, on semble vouloir plus que Benedetto. Ainsi, un attaquant pourrait débarquer à l’OM cet été et le nom de M’Baye Niang ne cesse de revenir à ce sujet. Toutefois, Antoine Griezmann a lui un autre nom en tête.

« On l’a notre 9 »