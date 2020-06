Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme coup de froid pour le gros dossier du moment !

Publié le 4 juin 2020 à 23h00 par A.C.

Les choses pourraient grandement se compliquer pour le FC Barcelone, dans la course à Lautaro Martinez.

C’est un secret de Polichinelle. Cet été, le FC Barcelone souhaite recruter Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter et coéquipier de Lionel Messi en sélection. Il possède une clause de 111M€, mais le Barça ne souhaite pas la lever... ou disons plutôt, ne peut pas la lever ! Depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, le club catalan a énormément dépensé. Après les 120M€ d’Antoine Griezmannn l’été dernier et surtout, après la crise du COVID-19 et ses répercussions sur l’économie mondiale, les caisses barcelonaises sont vides. Des négociations ont ainsi débuté pour convaincre l’Inter d’accepter une offre inférieure, mais les choses coincent.

Lautaro Martinez pourrait s'éloigner du Barça