Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan mis en place pour le départ de Rakitic ?

Publié le 4 juin 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que le nom d’Ivan Rakitić est associé à plusieurs transactions cet été, le FC Séville suivrait de près la situation du joueur du FC Barcelone pour le recruter et aurait un plan bien précis.

L’idylle entre Ivan Rakitić et le FC Barcelone pourrait bientôt s'arrêter. Désireux de se séparer du croate, le club catalan songeait à l’incorporer dans différents échanges avec la Juve ou l’Inter Milan pour les transferts de Miralem Pjanic et de Lautaro Martinez. Mais un autre point de chute est évoqué ses dernières semaines. Il s’agit du FC Séville. Le club andalou s’intéresserait fortement à Ivan Rakitić en fin de contrat dans un an. Malgré des positions assez éloignées à cause du salaire (8M€) et le coût du transfert, Séville pourrait lancer les grandes manoeuvres pour récupérer son ancien joueur et aurait un plan précis en tête.

Le FC Séville attendrait la fin de la saison