Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste offensive d’Eyraud fixée à 12M€ ?

Publié le 4 juin 2020 à 17h45 par T.M.

Alors que l’OM serait bien intéressé par le profil d’Adrian Grbic, du côté de Clermont, on aurait des attentes précises pour lâcher le buteur autrichien.

Auteur de 17 buts en Ligue 2 cette saison, Adrian Grbic a contribué aux belles performances du Clermont Foot. De quoi également lui ouvrir les portes de l’échelon supérieur puisqu’en Ligue 1, on ferait les yeux doux à l’Autrichien. En effet, comme l’explique ce jeudi L’Equipe , l’OM aurait notamment pris des renseignements sur un possible transfert de Grbic, au même titre que l’ASSE, alors que Lorient, Brest et le RC Lens seraient dans des démarches plus concrètes. Néanmoins, pour espérer attirer le buteur de 23 ans, il va falloir sortir le chéquier et satisfaire les exigences du Clermont Foot.

Se rapprocher des 12M€…

Comme l’explique le quotidien sportif, Brest aurait déjà proposé 5M€ + 1M€ de bonus pour Adrian Grbic. Une offre refusée par Clermont, de même que celle du RC Lens, qui était légèrement supérieure. Mais combien faudra-t-il alors dépenser ? Au sein de la direction clermontoise, on voudrait que le prix de l’Autrichien se rapproche des 12M€, soit le montant déboursé l’hiver dernier par l'OL pour acheter Tino Kadewere au Havre. Les exigences seraient désormais fixées, à voir maintenant ce que les clubs intéressés à l’instar de l’OM feront…