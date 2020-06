Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rôle décisif d'Eyraud dans le dossier M'Baye Niang ?

Publié le 4 juin 2020 à 21h45 par B.C. mis à jour le 4 juin 2020 à 21h56

Malgré l'absence de directeur sportif à l'OM, Jacques-Henri Eyraud serait en mesure de boucler l'arrivée de M'Baye Niang s'il le souhaitait, et en avait les moyens, aux yeux d'un agent.

Malgré ses problèmes financiers et l'absence de directeur sportif, l'OM prépare activement le prochain mercato estival et a déjà fixé sa priorité en attaque. En effet, André Villas-Boas souhaiterait récupérer M'Baye Niang pour épauler Dario Benedetto, mais de nombreux obstacles se dressent sur la route des Phocéens. Comme évoqué ci-dessus, l'Olympique de Marseille doit déjà renflouer ses caisses et ne peut débourser 18M€ pour un joueur actuellement. De plus, Jacques-Henri Eyraud n'a pas encore nommé de « head of football », ce dernier devant justement s'occuper du recrutement.

L'absence du directeur sportif ? Pas un problème dans le dossier M'Baye Niang