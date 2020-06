Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cador européen prêt à laisser la voie libre à Zidane ?

5 juin 2020

Kai Havertz susciterait l’intérêt de nombreux clubs européens à l’instar du Real Madrid ou encore du Bayern Munich. Mais le club allemand n’aurait pas les moyens financiers nécessaires pour s’offrir le joueur du Bayer Leverkusen.

Agé seulement de 20 ans, Kai Havertz est l’un des plus grands talents du championnat allemand. Auteur de 11 buts cette saison en Bundesliga, le milieu offensif susciterait l’intérêt de nombreux clubs européens à l’instar du Real Madrid ou encore du Bayern Munich. Interrogé ce jeudi sur l’avenir de Kai Havertz, le directeur sportif du Bayer Leverkusen Simon Rolfes n’a d’ailleurs pas exclu un départ de son joueur lors du prochain mercato : « Nous ne savons pas encore ce qui va arriver à Kai. Nous savons que tous les grands clubs d'Allemagne et d'Europe le veulent et qu'il a les capacités pour jouer n'importe où. C'est un joueur fantastique et depuis de nombreuses années, le Bayern a toujours été derrière les jeunes talents de l'Allemagne. Mais il faut attendre, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le dossier. Son avenir n'est pas encore décidé du tout. Je peux seulement dire que je l'adore et que j’aime le voir jouer, j’espère que ce sera plus longtemps possible avec le maillot Leverkusen. Je n'ai aucune préférence pour sa future équipe. »

Le Bayern Munich pourrait laisser la voie libre au Real Madrid