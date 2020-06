Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud passe à l'action pour plusieurs pépites !

Publié le 4 juin 2020 à 21h15 par La rédaction

Aaron Kamardin a signé son premier contrat professionnel avec le club marseillais. Une signature qui pourrait être suivie de nombreuses autres.

Comme annoncé par le 10 Sport, Isaac Lihadji devrait prendre la direction du LOSC la saison prochaine. Un véritable coup dur pour l’OM qui n’a pas réussi à conserver l’un des éléments les plus prometteurs de son centre de formation. Mais le travail entrepris par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta notamment en ce qui concerne la formation de jeunes joueurs commence à porter ses fruits puisque de nombreux talents émergent. C’est notamment le cas d’Ilyès Zouaoui qui figurerait sur les tablettes de la Juventus et du Borussia Dortmund ou encore de Jorès Rahou surveillé par le Werder Brême. Souhaitant conserver ses éléments prometteurs, l’OM aurait pris les devants et aurait commencé à négocier avec plusieurs jeunes joueurs du centre de formation notamment en ce qui concerne la signature de leur premier contrat professionnel.

Kamardin a signé son premier contrat professionnel