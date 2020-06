Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Offensive confirmée pour Camavinga !

Publié le 4 juin 2020 à 20h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid aurait passé la vitesse supérieure dans le dossier Eduardo Camavinga et aurait intensifié ses discussions avec le Stade Rennais. Mais le club français serait réticent à laisser filer son jeune milieu de terrain.

A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga est la nouvelle pépite du football français. Malgré une saison de Ligue 1 raccourcie, le jeune milieu de terrain a pu montrer l’étendu de son talent sous le maillot du Stade Rennais. Des performances qui suscitent l’intérêt des plus grands clubs européens. Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité le 31 mai dernier, le PSG a coché le nom d’Eduardo Camavinga et pourrait passer à l’action dans ce dossier même si la priorité du club demeure Sergej Milinkovic-Savic. La formation parisienne n’est pas la seule à suivre les traces de l’international Espoirs puisque le Real Madrid est également tombé sous le charme du jeune milieu de terrain du Stade Rennais.

Le Real Madrid déterminé à s’offrir Camavinga

Alors que le prochain mercato approche à grands pas, le Real Madrid serait passé à la vitesse supérieure dans ce dossier comme révélé par le10sport.com . Et ce jeudi, RMC Sport confirme que le club madrilène aurait intensifié ses discussions avec le Stade Rennais afin de tenter de parvenir à un accord et entériner le transfert d’Eduardo Camavinga. Le Real Madrid voudrait faire du jeune milieu de terrain sa nouvelle tête de gondole comme l’a confié une source proche de l’équipe espagnole : « C’est la future star au milieu de terrain en Europe. On le veut pour le garder dix ans au club. C’est notre priorité. C’est mieux de l’acheter cet été que la saison prochaine, où il aura disputé la Ligue des champions et vaudra deux fois plus. » Un intérêt qui pourrait prochainement se concrétiser par une proposition concrète de la part du Real Madrid. Le média rajoute en effet qu’une offre comprise entre 60 et 70M€ pourrait être suffisante pour s’attacher les services d’Eduardo Camavinga lors du prochain mercato. Mais le Stade Rennais pourrait apposer son véto dans ce dossier

Le Stade Rennais veut compter sur Camavinga