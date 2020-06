Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan élaboré par Zidane pour plomber le FC Barcelone ?

Publié le 4 juin 2020 à 17h00 par La rédaction

Destiné à rejoindre le FC Barcelone selon de nombreux médias, Lautaro Martinez intéresserait également le Real Madrid. Un intérêt concret ? Pas vraiment. Zinédine Zidane aurait en effet un plan derrière la tête.

Courtisé depuis de longs mois par le FC Barcelone, Lautaro Martinez se rapprocherait toujours plus du club catalan ces dernières semaines. Après avoir vendu Mauro Icardi, les dirigeants de l’Inter Milan pourraient aussi se séparer de l’attaquant de 22 ans. Annoncé du côté du Real Madrid il y a plusieurs semaines, l’international argentin aurait toutefois d’ores et déjà trouvé un accord avec le FC Barcelone. Ces rumeurs envoyant Lautaro au club merengue n’auraient en fait qu’un but : ruiner le club catalan !

Faire monter l’offre de Lautaro Martinez !

Francesc Aguilar ne croit pas vraiment en l’intérêt du Real Madrid. Le journaliste du Mundo Deportivo estime effectivement que ces rumeurs n’ont qu’un seul objectif : faire gonfler le prix d’achat du FC Barcelone. Conscients que Zinédine Zidane est aussi sur le dossier, les dirigeants du FC Barcelone auraient en effet tout intérêt à proposer une offre plus importante pour être plus convaincant. Aguilar se justifie sur son compte Twitter en disant que l’entraîneur du club merengue dispose déjà de plusieurs attaquants qui ont les caractéristiques de Lautaro Martinez. Reste à savoir si le FC Barcelone tombera dans le piège du Real Madrid...