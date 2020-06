Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Daniele Rugani sur le départ ?

Publié le 4 juin 2020 à 19h10 par La rédaction

Devenu cinquième défenseur dans la hiérarchie de Maurizio Sarri depuis le début de la saison, l’international italien Daniele Rugani ne devrait pas être conservé la saison prochaine par la Juventus. Et deux clubs italiens se tiendraient à l’affût…