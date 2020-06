Mercato - PSG : Thiago Silva tiendrait une première réponse négative pour son avenir !

Foot - Mercato - PSG

Publié le 4 juin 2020 à 16h30 par T.M.

Alors que Thiago Silva arrive au terme de son contrat avec le PSG, le Brésilien semble étudier différentes pistes pour son avenir. Toutefois, il se pourrait que l’une des destinations préférées du défenseur de 35 ans soit à oublier…

Du côté du PSG, ils sont nombreux à arriver au terme de leur contrat. On peut notamment citer Edinson Cavani, Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Thomas Meunier ou encore Eric Maxim Choupo-Moting. Des joueurs qui devraient toutefois connaitre des destins différents. Avec l’achat définitif de Mauro Icardi, il semble acté que l’Uruguayen ne sera pas conservé, de même que l’international français et le latéral belge. En revanche, pour le Camerounais et le Brésilien, l’aventure pourrait continuer. Dernièrement, il était expliqué que Choupo-Moting pourrait prolonger d’un an. Pour ce qui est de Thiago Silva, une offre de prolongation lui aurait été proposée, mais pour le moment, aucune réponse n’a été communiquée. A 35 ans, le capitaine du PSG se retrouve à la croisée des chemins. S’il n’a pas caché son envie de continuer avec le club de la capitale, il faut tout de même que les deux parties soient sur la même longueur d’onde. Et dans le même temps, un dernier challenge ne semblerait pas pour lui déplaire…

Thiago Silva force pour le Milan AC !

Après avoir passé 8 ans sous le maillot du PSG, Thiago Silva pourrait donc décider de relever un dernier défi en Europe. Alors qu’un intérêt de Carlo Ancelotti du côté d’Everton était dernièrement annoncé, c’est plutôt du côté du Milan AC qu’il aurait la tête. Passé par le club italien entre 2009 et 2012, le Brésilien ne dirait pas non à un retour du côté de San Siro. Et en coulisses, le clan Thiago Silva semble tout faire pour rendre cela possible. En effet, ce jeudi, Tuttosport a assuré que l’agent du Parisien aurait proposé ses services aux Rossoneri. « Je n'ai eu aucun contact avec Milan. Mais en même temps, si il devait partir du PSG , la Serie A pourrait être une opportunité pour l'avenir », assurait d’ailleurs il y a quelques semaines Paulo Tonietto, agent de Thiago Silva, au sujet d’un possible retour au Milan AC. Si de ce côté la porte est ouverte, la question est de savoir ce qui se passe de l’autre côté.

