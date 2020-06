Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Point de chute trouvé pour cet indésirable de Puel ?

Publié le 4 juin 2020 à 23h45 par La rédaction

Léo Lacroix fait partie des joueurs indésirables du côté de l’ASSE. En fin de contrat, le défenseur central pourrait voir une porte de sortie s’ouvrir en Ligue 2.

Arrivé en 2016 à l'ASSE, Léo Lacroix n’a jamais réussi à s’imposer sur la durée chez les Verts. Après deux prêts successifs à Bâle et à Hambourg, le voilà en fin de contrat. Claude Puel ne lui a jamais donné sa chance et il ne fait pas partie du nouveau projet de l'entraîneur. En effet, Puel souhaiterait renouveler en profondeur l'effectif et attirer des joueurs prometteurs. L’objectif est de dégraisser et se délester des salaires imposants. Léo Lacroix en fait partie et cela explique qu’il n’a pas été prolongé. Ainsi, l’international suisse et son agent sondent le marché en vue d’un nouveau challenge et une porte de sortie pourrait bien s’ouvrir à eux.

Toulouse serait sur le coup pour Lacroix