Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce détail qui pourrait décider l’avenir de Thiago Silva...

Publié le 4 juin 2020 à 22h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva est annoncé proche d’un possible retour au Milan AC.

Est-ce la fin, pour Thiago Silva ? Le capitaine du Paris Saint-Germain est en fin de contrat et, selon nos informations, Leonardo lui aurait proposé une prolongation d’un an. Aucune réponse ne serait toutefois arrivée du clan Silva pour le moment. En Italie, on annonce ainsi que le défenseur de 35 ans pourrait retrouver le Milan AC, qu’il a quitté un peu à contrecœur selon ses dires en 2012, pour rejoindre le PSG. Pour le moment, un accord est encore loin de pouvoir être conclu...

Excellent feeling entre Rangnick, Leonardo et le PSG