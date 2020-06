Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, PSG, Chelsea… Pjanic a tranché !

Publié le 4 juin 2020 à 22h15 par D.M.

Courtisé par le PSG, Miralem Pjanic privilégierait un départ vers le FC Barcelone. Mais l’opération demeure incertaine en raison du refus d’Arthur de quitter la Catalogne.

L’aventure de Miralem Pjanic à la Juventus semble toucher à sa fin. En effet, la Gazzetta dello Sport annonçait le 8 mai dernier que le milieu de terrain serait prêt à rejoindre le FC Barcelone et aurait donné son accord à la direction catalane. La Juventus serait prête à le laisser filer et voudrait obtenir en échange les services d’Arthur. Mais le milieu de terrain brésilien refuserait de quitter le FC Barcelone. Une source proche du dossier aurait ainsi confié à Catalunya Radio qu’aucune négociation ne serait possible si Arthur n’est pas inclus dans le deal. Une aubaine pour le PSG qui suit avec attention la situation de Miralem Pjanic selon les informations exclusives du 10 Sport.

Pjanic veut rejoindre le FC Barcelone