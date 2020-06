Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le fils de Zidane vers la Ligue 1 ? La réponse !

Publié le 4 juin 2020 à 22h00 par D.M.

Alors que Marca annonçait ce jeudi que Montpellier se serait renseigné sur la situation de Luca Zidane, Laurent Nicollin a démenti ces informations.

Prêté cette saison en Segunda Division, au Racing Santander, Luca Zidane ne devrait pas être conservé par le Real Madrid l'année prochaine. Barré par la concurrence et en fin de contrat avec la Casa Blanca , le jeune portier (22 ans) ne devrait pas être retenu et serait à la recherche d'un nouveau point de chute. Ce jeudi, Marca annonçait que Luca Zidane pourrait évoluer en Ligue 1 lors du prochain exercice. En effet, selon le quotidien espagnol, Montpellier serait venu aux renseignements et les dirigeants héraultais se seraient entretenus avec l’agent du gardien Alain Miglaccio, qui est également celui de Zinedine Zidane.

«Luca Zidane ? Non»