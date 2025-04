Zidane à Paris : «J’ai dit oui»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pour le plus grand bonheur du public français, Zinédine Zidane était apparu lors de la cérémonie d'ouverture des derniers Jeux Olympiques de Paris. Le champion du monde 1998 avait notamment partagé un moment avec Jamel Debbouze, et l'humoriste avoue d'ailleurs ne pas avoir hésité une seule seconde pour partager la vedette avec Zidane à Paris.

Le 26 juillet 2024 est une date qui restera gravée dans l'histoire du sport français. C'est ce soir-là que la fameuse cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 s'était déroulée en plein milieu de la capitale, sous une pluie battante, mais avec certaines séquences qui ont marqué les esprit. Ce fut notamment le cas pour la vidéo d'introduction qui montrait Jamel Debbouze et son grand ami Zinedine Zidane avec le flamme olympique, au Stade de France.

« J’ai dit oui direct »

Interrogé dans l'émission C à Vous sur France 5, Jamel Debbouze se remémore ce moment si spécial avec Zidane : « Quand Thomas Jolly m’a parlé de Zidane et des JO, j’ai dit oui direct. Etre face à Zidane est toujours un moment exceptionnel. Pour les JO, ça l’était encore plus ! On me parle encore de "Zizou Christ"», confie l'acteur et humoriste.

Zidane en vedette à la cérémonie

Pour rappel, en toute fin de cérémonie, Zinedine Zidane était également réapparu, cette fois-ci en chair et en os au pied de la Tour Eiffel, au moment de remettre la flamme olympique à Rafael Nadal.