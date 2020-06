Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’arrivée d’Aouchiche pour engendrer un gros problème !

Publié le 5 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Annoncé proche de signer à l’ASSE, Adil Aouchiche pourrait faire une première grosse victime chez les Verts, à savoir Ryad Boudebouz. Problème, ce dernier ne compte pas partir.

Cet été, Claude Puel sait à quoi s'en tenir. Sa stratégie est claire : miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel et accessible financièrement. Dans cette optique, Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans) ont d'ores et déjà débarqué. Et c'est loin d'être terminé. En effet, désormais la grande priorité des Verts se nomme Adil Aouchiche (17 ans). Grand espoir du football français, le jeune milieu offensif n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel au PSG et s'oriente vers un départ. Ces dernières heures, l'ASSE semblait tenir la corde. Pour le plus grand plaisir de Claude Puel... mais pas celui de Ryad Boudebouz.

Boudebouz poussé vers la sortie, mais...