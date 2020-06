Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un nouveau coup de génie de Luis Campos prend forme !

Publié le 5 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Magicien du trading de joueurs, Luis Campos pourrait une nouvelle fois prouver ses talents cet été en réalisant une plus-value exceptionnelle avec Victor Osimhen.

Depuis la reprise du LOSC par Gérard Lopez, l'objectif est clair : faire du trading des joueurs. C'est la raison pour laquelle le président du club nordiste s'est rapidement entouré du spécialiste dans ce domaine, à savoir Luis Campos. Le dirigeant portugais a effectivement déjà fait ses preuves à l'AS Monaco en réalisant d'impressionnantes plus-values avec des joueurs tels que Thomas Lemar, Tiémoué Bakayoko, Fabinho ou encore Bernardo Silva. Et à Lille, Luis Campos n'a pas perdu la main comme en témoigne l'énorme vente de Nicolas Pépé qui a rejoint Arsenal l'été dernier pour 80M€ deux ans après avoir été recruté pour 10M€. Mais c'est loin d'être terminé, et cet été, le LOSC pourrait encore une fois profiter des talents de Luis Campos pour récupérer de gros chèques.

60M€ pour Osimhen ?

En effet, avec Victor Osimhen, le LOSC tient déjà à coup sûr sa prochaine grosse plus-value. Arrivé en provenance de Charleroi pour 12M€ l'été dernier, le Nigérian sort d'une très grosse première saison qui n'est pas passée inaperçue sur la scène européenne. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Naples est très chaud sur ce dossier qui pourrait rapporter 60M€ aux Lillois à en croire le journaliste italien Nicolo Schira. Et ce n'est pas terminé ! Un autre joueur est très suivi au sein du club nordiste : Gabriel. Selon nos informations, le défenseur brésilien est dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, mais également de... Naples. Le club italien pourrait donc permettre au LOSC de réaliser deux énormes ventes et à Luis Campos de confirmer ses talents en matière de trading de joueurs.