Mercato - OM : L’énorme mise au point du clan Bin Talal sur le rachat de l’OM !

Publié le 5 juin 2020 à 8h30 par T.M.

Ces dernières semaines, une vente de l’OM a fait énormément parler avec notamment un intérêt de l’homme d’affaire saoudien, Al-Walid bin Talal. Dans son entourage, on a souhaité mettre les choses au point.

Arrivé en 2016 à la tête de l’OM, Frank McCourt avait plein d’ambitions pour le club phocéen. Problème, aujourd’hui, le bilan n’est pas vraiment celui espéré, d’autant plus que la situation financière est plus que compliquée avec un énorme déficit. De quoi pousser l’Américain a déjà faire ses valises et quitter le navire ? Ces dernières semaines, une vente de l’OM a enflammé les fans marseillais, d’autant plus que la presse italienne avait assuré qu’Al-Walid bin Talal, homme d’affaires saoudien, déjà intéressé par le rachat du club par le passé, était de retour à la charge avec un projet XXL, souhaitant notamment débarquer avec Antero Henrique. Mais qu’en est-il exactement de cet intérêt ?

« Al-Walid est une rumeur infondée »