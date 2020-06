Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Changement de cap pour ce dossier chaud de Leonardo ?

Publié le 5 juin 2020 à 7h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain devrait trouver un nouvel obstacle sur la route vers Lorenzo Pellegrini, milieu de l’AS Roma et de la sélection italienne.

Comme nous vous l’avons révélé, Leonardo concentre toutes ses forces sur Sergej Milinkovic-Savic. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a toutefois d’autres pistes, si jamais celle menant au milieu de la Lazio venait à tomber à l’eau. Selon nos informations, Lorenzo Pellegrini ferait partie de la short-list de Leonardo. Il faut dire que le milieu de l’AS Roma a tout d’un joli coup, puisqu’il est considéré comme l’un des meilleurs talents italiens à son poste et possède une clause de départ de 30M€.

La Roma prêt à tout pour garder Pellegrini