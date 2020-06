Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale prise par Kouassi ?

Publié le 5 juin 2020 à 1h45 par A.C.

Tanguy Kouassi, qui n’a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Si Leonardo souhaite frapper un gros coup au milieu selon nos informations, notamment avec Sergej Milinkovic-Savic, il pourrait perdre un jeune talent. Tanguy Kouassi, qui n’a toujours pas signé de contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, pourrait en effet plier bagages. Le 31 mai dernier, nous vous révélions en effet que le défenseur se rapproche du Milan AC. Une tendance confirmée par la presse italienne ces derniers jours, qui confirme un possible départ de Kouassi du PSG.

Kouassi veut le Milan AC