Mercato - PSG : Une décision forte prise par Leonardo pour Donnarumma ?

Publié le 5 juin 2020 à 0h45 par A.C.

La piste menant à Gianluigi Donnarumma ne semble pas être une priorité pour Leonardo et le Paris Saint-Germain, actuellement.

Après des années de débats, Keylor Navas semble enfin faire l’unanimité au poste de gardien de but, au Paris Saint-Germain. Pourtant, cela n’empêche pas Leonardo de voir ailleurs ! En effet, la presse italienne évoque régulièrement la piste Gianluigi Donnarumma pour le PSG. Il faut dire que l’été dernier, Leonardo a tenté de le recruter, notamment en proposant Alphonse Areola au Milan AC, qui a finalement refusé.

Donnarumma pas suivi par Leonardo... pour le moment !