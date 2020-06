Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane dans l'impasse dans ce dossier à 100M€ !

Publié le 5 juin 2020 à 0h30 par La rédaction

Les négociations entre le Real Madrid et le Napoli sont dans l’impasse concernant le transfert de Fabian Ruiz. Le club espagnol n’aurait pas les moyens de dépenser 100M€ lors du prochain mercato.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le Real Madrid suivrait depuis plusieurs mois les prestations de Fabian Ruiz. Le milieu de terrain, également courtisé par le FC Barcelone, ne serait pas contre un retour en Espagne et pourrait quitter le Napoli lors du prochain mercato. Mais le président italien Aurelio De Laurentiis se montrerait intransigeant et demanderait au moins 100M€ pour laisser filer Fabian Ruiz. Une demande qui aurait refroidi le Real Madrid.

La piste Fabian Ruiz s’éloigne