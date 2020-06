Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va bloquer pour le recrutement de Leonardo !

Publié le 5 juin 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que les chantiers seraient toujours nombreux au PSG, Leonardo pourrait rencontrer quelques difficultés.

Avec l’arrêt de la saison de Ligue 1, Leonardo a pu immédiatement se tourner vers le prochain exercice et les points faibles du PSG à régler. Un mercato qui a d’ailleurs déjà commencé avec le transfert définitif de Mauro Icardi, pour 50M€ + 8M€ de bonus. L’Argentin sera donc au PSG la saison prochaine, réglant ainsi la question du buteur avec le départ désormais quasiment certain d’Edinson Cavani. Reste maintenant à se pencher sur les autres besoins qui se trouvent dans l’entrejeu et en défense.

Icardi et après ?

A la recherche d’un milieu de terrain, d’un latéral droit, d’un latéral gauche et possiblement d’un défenseur central, Leonardo a notamment coché les noms de Milinkovic-Savic, Bennacer, Partey ou encore Kamara. Toutefois, acheter ces joueurs ne sera pas donné. Et après avoir lâcher 50M€ pour Icardi, le PSG, lui aussi touché financièrement à cause du coronavirus, pourrait être refroidi à l’idée de lâcher une somme XXL pour un seul joueur quand les besoins sont nombreux. A suivre...