Mercato - PSG : Après Milinkovic-Savic, une autre piste XXL activée par Leonardo ? La réponse !

Publié le 4 juin 2020 à 23h15 par A.C.

Des nouvelles précisions sont tombées, concernant le supposé intérêt du Paris Saint-Germain pour Milan Skriniar, défenseur de l’Inter.

Le possible départ de Thiago Silva, obligerait Leonardo à recruter un défenseur cet été. En effet, la possible prolongation de contrat du capitaine du Paris Saint-Germain, dont on vous parlait le 15 avril dernier, n’avance pas. Ainsi, plusieurs pistes sont étudiées pour pallier ce départ et la presse italienne a notamment parlé de Milan Skriniar. Il faut dire que le joueur de l’Inter est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Serie A à son poste et a fourni des prestations plus qu’abouties, cette saison. Une grosse piste d'envergure après Sergej Milinkovic-Savic, grande priorité du PSG selon nos informations.

Le PSG pas vraiment intéressé par Skriniar