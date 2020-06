Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dugarry dézingue Eyraud et le projet McCourt !

Publié le 5 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’attend à un mercato estival très compliqué, Christophe Dugarry ne comprend absolument pas la communication de Jacques-Henri Eyraud sur la tournure du projet et il le fait comprendre.

L’OM faisant face à de gros soucis financiers, Jacques-Henri Eyraud devra impérativement boucler plusieurs ventes le plus rapidement possible. Par ailleurs, le président marseillais planche sur le recrutement d’un « head of football » pour pallier le départ d’Andoni Zubizarreta. Interrogé sur les ondes de RMC Sport , l’ancien attaquant de l’OM Christophe Dugarry a livré son point de vue très tranché sur la tournure du projet McCourt et n’a pas manqué de dézinguer Eyraud..

« Arrêtons de nous bourrer le cul de pailles »