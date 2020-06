Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’entourage de Pjanic lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 5 juin 2020 à 1h30 par D.M.

Ami proche de Miralem Pjanic, Adis Junuzovic a confié que le FC Barcelone a toujours été un rêve pour le milieu de terrain de la Juventus.

Miralem Pjanic a fait son choix. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 24 avril dernier, le PSG est venu aux renseignements auprès de son agent Fali Ramadani. Malgré l’intérêt du club parisien, Miralem Pjanic n’aurait d’yeux que pour le FC Barcelone. Le milieu de terrain de la Juventus aurait donné son accord aux dirigeants blaugrana pour rejoindre la Catalogne la saison prochaine. La Juventus pourrait accepter de le laisser filer seulement en cas d’échange avec Arthur. Mais le joueur brésilien refuserait de quitter son club, mettant par la même occasion en péril le transfert de Miralem Pjanic au FC Barcelone.

« Pjanic rêve du Barça »