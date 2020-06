Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le plan de Zidane dans ce très gros dossier !

Publié le 5 juin 2020 à 1h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur des plus grand clubs européens pour un transfert la saison prochaine, l’international allemand du Bayer Leverkusen Kai Havertz plairait beaucoup à Zinedine Zidane. Et ce dernier aurait déjà préparé un plan pour attirer l’Allemand du côté du Real Madrid…

Kai Havertz affole l’Europe. Depuis la reprise de la Bundesliga, l’international allemand et capitaine du Bayer Leverkusen à seulement 20 ans régale les supporters et les observateurs, enchaînant les performances de haut vol. Des performances qui auraient attiré plus d’un grand club européen, notamment le Bayern Munich ou encore le Real Madrid, qui souhaiteraient tous deux recruter l’international allemand la saison prochaine. Et Zidane aurait déjà un plan…

Toujours à Leverkusen la saison prochaine ?