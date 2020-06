Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une occasion en or pour Leonardo avec ce compatriote d'Haaland ?

Publié le 5 juin 2020 à 1h15 par La rédaction

Alors que le Milan AC ferait partie des prétendants à la signature de l’international norvégien du Celtic Kristoffer Ajer, les Rossoneri pourraient être contraints d’attendre avant de tenter une offre. Une aubaine pour Leonardo, qui verrait bien le défenseur central au PSG…

Et si le Milan AC laissait filer Kristoffer Ajer ? L’international norvégien de 22 ans, sous contrat avec le Celtic Glagow jusqu’en juin 2022, n’aurait toujours pas accepté de prolonger son aventure en Ecosse. Une non-prolongation qui aurait permis au Milan AC, au Real Madrid et au PSG de se pencher sur le dossier du défenseur central norvégien, annoncé comme une belle promesse mondiale à son poste. Si les Rossoneri étaient annoncés comme étant les plus proches de l’attirer, ce dossier pourrait être totalement relancé…

Le Milan contraint d’attendre ?