Mercato - PSG : Une clause pourrait relancer le dossier Donnarumma !

Publié le 5 juin 2020 à 7h45 par La rédaction

Annoncé comme étant dans le viseur du PSG depuis de nombreuses années, Gianluigi Donnarumma serait finalement en passe de prolonger du côté de l’AC Milan… Mais une clause libératoire pourrait être incluse dans le nouveau bail.

Et si le PSG avait une ouverture ? Depuis plusieurs années, le crack italien Gianluigi Donnarumma est annoncé avec insistance du côté du PSG. Cependant, ces dernières semaines et avec la crise du coronavirus, les Rossoneri se seraient activés dans le dossier de sa prolongation de contrat. Le PSG pourrait être contraint d’abandonner cette piste, puisque le joueur souhaiterait prolonger du côté du Milan AC. Cependant, il pourrait ne pas rester très longtemps du côté du Milan…

Une clause libératoire avec le nouveau contrat ?