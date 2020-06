Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort sur l’avenir d’Adil Aouchiche

Publié le 4 juin 2020 à 5h00 par T.M.

Ne voulant semble-t-il pas signer son contrat pro avec le PSG, Adil Aouchiche se dirigeait vers l’ASSE. Un club où le joueur de 17 ans pourrait avoir toutes les chances de s’imposer comme l’explique son entraîneur en équipe de France U18.

Un gros coup dur se profile pour Leonardo. En effet, l’exode des jeunes talents devrait se poursuivre au PSG et c’est Adil Aouchiche qui devrait faire ses valises. A 17 ans, le milieu de terrain est annoncé comme l’un des plus gros talents de sa génération. Toutefois, ce n’est pas avec le club de la capitale qu’il semble voir son avenir. Refusant de signer son premier contrat pro avec le PSG, Aouchiche serait en passe de filer du côté de l’ASSE. Une très belle opération pour Claude Puel et les Verts. Connaissant bien le Parisien pour l’entraîneur en équipe de France U18, Jean-Claude Giuntini lui a promis un très bel avenir…

« Je suis généralement prudent pour un jeune mais là… »