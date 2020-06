Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Riolo fracasse la grande priorité de Villas-Boas !

Publié le 4 juin 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que M'Baye Niang semble être la piste la plus chaude pour renforcer le secteur offensif de l'OM, Daniel Riolo n'est pas du tout convaincu de la pertinence de ce recrutement.

Bien qu'Andoni Zubizarreta n'ait toujours pas été remplacé, André Villas-Boas tente d'avancer sur le recrutement de l'Olympique de Marseille. Dans cette optique, le technicien portugais ne change pas ses plans et fait toujours de M'Baye Niang sa grande priorité pour renforcer le secteur offensif de l'OM. Toutefois, ce dossier s'annonce compliqué car le Stade Rennais ne fera évidemment aucun cadeau au club phocéen qui connait de gros soucis financiers. D'autre part, le profil de l'attaquant sénégalais ne semble pas correspondre aux besoins de l'OM d'après Daniel Riolo.

Riolo dézingue la piste Niang