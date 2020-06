Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le Real Madrid dégaine pour un joueur du PSG !

Publié le 5 juin 2020 à 17h45 par Alexis Bernard

Positionné sur Tanguy Kouassi depuis semaines, le Real Madrid avait choisi de mettre de côté le dossier. Mais les Madrilènes viennent de le réactiver très sérieusement.

Tanguy Kouassi n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel. Le PSG tente de le convaincre depuis plusieurs mois et notamment depuis qu’il grappille du temps de jeu dans l’effectif de Thomas Tuchel. Défenseur central, capable d’évoluer au milieu du terrain, Tanguy Kouassi est une très belle promesse d’avenir. Mais la concurrence est rude pour Paris, qui n’est pas du tout certain de conserver sa pépite. Comme révélé par le10sport.com , le Milan AC a placé ses pions auprès de l’entourage du joueur et se trouve en très bonne position, aux côtés de Leipzig. Et le Real Madrid a également échangé avec ses représentants, avant de voir le dossier gelé par le président Florentino Pérez, qui ne souhaitait pas aller plus loin.

Le Real Madrid lui a fait une offre