Mercato - PSG : Leonardo ne lâche rien pour ces deux pépites de Thomas Tuchel !

Publié le 5 juin 2020 à 14h45 par H.G.

Alors que les futurs de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche au PSG sont des plus incertains, Leonardo n’auraient toujours pas abandonné son projet de leur faire signer leur premier contrat professionnel à Paris.

Il s’agit de deux dossiers chauds depuis maintenant plusieurs mois. Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, tout deux issus du centre de formation du PSG, arriveront au terme de leur contrat aspirant le 30 juin prochain, chose qui pourrait les conduire à rejoindre librement une nouvelle écurie pour y signer leur premier contrat professionnel. Seulement voilà, Leonardo n’a pas l’intention de laisser filer les deux pépites parisiennes aussi facilement, d’autant plus que les deux joueurs de 17 ans sont considérés comme deux jeunes à fort potentiel. Par conséquent, le directeur sportif du PSG n’aurait de cesse de démener afin de convaincre Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche de s’engager avec les pensionnaires du Parc des Princes en essayent notamment de les rassurer sur leur temps de jeu. Et si les deux dossiers semblaient dans l’impasse dernièrement, Leonardo n’aurait en rien relâché la pression…

La tâche du PSG ne s'annonce pas simple avec Kouassi et Aouchiche