Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour cette pépite de Tuchel !

Publié le 6 juin 2020 à 8h15 par Th.B.

Alors qu’il était jusqu’ici annoncé proche du Milan AC et du RB Leipzig, Tanguy Kouassi ne devrait vraisemblablement pas s’engager en faveur de l’un de ces deux clubs. Sa priorité actuelle serait claire : signer son premier contrat professionnel avec le PSG.

Âgé de 17 ans, il soufflera sa 18ème bougie dimanche, Tanguy Kouassi est sans contestation possible l’un des meilleurs espoirs du PSG et une grande promesse du football français de demain. Formé au poste de défenseur central, Kouassi, et son mètre 87, peut également évoluer au poste de milieu de terrain comme il l’a démontré à certains moments lors de ses 13 apparitions avec le maillot du PSG cette saison. À l’instar d’Adil Aouchiche qui semble très proche de signer son premier contrat professionnel ailleurs qu’au PSG, à savoir l’ASSE, Tanguy Kouassi est annoncé sur le départ. Ces dernières semaines, la tendance était à une signature au Milan AC ou au RB Leipzig. Il n’en serait finalement rien.

Milan et Leipzig OUT, Kouassi proche de signer… au PSG ?