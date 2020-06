Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Leonardo tape du poing sur la table pour Milinkovic-Savic !

Publié le 6 juin 2020 à 7h45 par Alexis Bernard

Priorité du PSG pour ce mercato estival, Sergej Milinkovic-Savic a fait l’objet d’une offre à 60 millions d’euros. La Lazio Rome souhaite négocier le prix mais Leonardo répond avec fermeté. Révélation.

En positionnant Sergej Milinkovic-Savic comme nouvelle priorité du recrutement parisien, Leonardo a clairement donné le cap pour le mercato à venir. Paris ne dispose pas de grands moyens pour cet été mais le directeur sportif brésilien souhaite faire un joli coup en faisant venir le milieu de terrain de la Lazio Rome afin de l’associer aux quatre fantastique (Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi). Comme révélé par le10sport.com en exclusivité, Paris a dégainé une première offre à destination de la Lazio Rome pour Sergej Milinkovic-Savic. Un montant de 60 millions d’euros.

Leonardo durcit le ton !

L’offre du PSG a été repoussée par la Lazio Rome, qui souhaite un bien meilleur prix pour Sergej Milinkovic-Savic. Selon nos informations, le club italien souhaite plus de 80 millions d’euros pour son prodige serbe. Après avoir réclamé 100 millions d’euros à tous les clubs intéressés à l’été 2019, les dirigeants romains savent que le contexte économique à changer et veulent désormais entre 80 et 85 millions d’euros. Pour le PSG, c’est hors de question. D’après nos sources, Leonardo a fermement répondu que Paris ne s’alignerait pas sur les demandes de la Lazio Rome. Avec fermeté, le directeur sportif brésilien a durci le ton et refuse de négocier le prix. Comme il l’a fait pour Mauro Icardi avec l’Inter Milan, qui voulait négocier à la hausse la vente de l’attaquant argentin, Leonardo impose ses règles. Il a brillamment réussi à le faire pour le transfert définitif d’Icardi, avec 20 millions d’euros de moins que l’option d’achat initialement prévue.





Est-ce un coup de froid pour le dossier Milinkovic-Savic ? Non. La volonté du PSG est toujours intacte, Sergej Milinkovic-Savic reste la priorité des Parisiens et Leonardo veut vraiment le recruter. Mais pas à n’importe quel prix. Et le Brésilien sait parfaitement que les clubs en mesure de s’offrir le Serbe sont peu nombreux. En position de force, face à un club qui a besoin de vendre, Leonardo reste inflexible. Ce transfert pourra se faire à ses conditions. Et si augmentation du prix il y a, ce sera avec la présence d’Adam Marusic dans le dossier. Le latéral droit de 27 ans pourrait prendre la succession de Thomas Meunier et offrir une solution à moindre frais pour le PSG.