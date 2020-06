Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces deux seuls joueurs de L1 envisagés par Leonardo !

Publié le 6 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'un mercato concernant uniquement le marché français pourrait être ouvert durant le mois de juin, le PSG ne devrait pas y être très actif. Explications.

La crise du Covid-19 change les plans de nombreux clubs européens pour le mercato. En effet, alors que plusieurs championnats n'ont toujours pas repris et que la Ligue des Champions pourrait finalement se terminer au mois d’août, difficile d'entrevoir des dates pour un marché des transferts qui s'annonce bouleverser et qui pourrait bien s'étendre jusqu'à la fin du mois de septembre. En attendant, la France se démarque. La Ligue 1 ayant été définitivement arrêtée, la LFP prévoit un mercato uniquement réservé aux clubs de l'Hexagone durant le mois de juin avant que les autres championnats européens lancent leur marché. Un mercato franco-français permettant à plusieurs clubs de renflouer leurs caisses en réalisant quelques ventes. Mais le PSG sera-t-il concerné ?

Atal et Traoré, les deux seuls possibilités du PSG en Ligue 1

La question a le mérite d'être posé puisque le PSG est le club français le plus puissant financièrement et pourrait ainsi permettre à plusieurs écuries de Ligue 1 de récupérer des fonds. Toutefois, le club de la capitale n'a jamais été réellement actif sur ce marché, et compte tenu des ambitions de Leonardo, qui fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité, il y a peu de chances que le PSG change ses habitudes. Le Parisien s'est penché sur cette situation et glisse deux noms qui pourraient convenir au club parisien, à savoir Youcef Atal (OGC Nice) et Hamari Traoré (Rennes). Des profils qui correspondent à la recherche du PSG, en quête d'un nouveau latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier. Mais là encore, Leonardo semble avoir déjà activé des pistes à l'étranger. Autrement dit, le mois de juin risque d'être calme à Paris.