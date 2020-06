Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pini Zahavi, le nouvel allié de Frank McCourt !

Publié le 6 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Contraint de vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier, l'Olympique de Marseille pourrait voir en Pini Zahavi un allié de poids, notamment dans le dossier Morgan Sanson.

Ce n'est un secret pour personne, l'Olympique de Marseille va devoir vendre cet été afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, à commencer par ceux qui possèdent la plus grosse valeur marchande. Il semblerait que l'OM ait besoin de trouver environ 60M€, et cela pourrait passer par le départ de joueurs tels que Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou encore Morgan Sanson. Ce sont effectivement les trois joueurs possédant la valeur marchande la plus élevée au sein de l'effectif d'André Villas-Boas. Et alors que Paul Aldridge s'active pour essayer de les envoyer en Premier League, Pini Zahavi est également entré en scène.

Zahavi s'active pour Sanson