Mercato - PSG : Mbappe, Neymar... C’est déjà réglé !

Publié le 6 juin 2020 à 3h30 par A.M.

La tendance se confirme. Compte tenu du contexte économique actuel, Neymar et Kylian Mbappé devrait bel et bien poursuivre l'aventure au PSG, au moins une saison supplémentaire.

Depuis leur arrivée durant l'été 2017, Kylian Mbappé et Neymar sont régulièrement au cœur des rumeurs de transfert. Et pour cause, le Champion du monde français est l'objectif prioritaire du Real Madrid à court terme, tandis que la star brésilienne a fait le forcing pour retourner au FC Barcelone l'été dernier. Et cette fois encore, les deux stars du PSG auraient dû animer le mercato. Neymar semblait être la grande priorité du Barça, un an après l'échec des négociations avec Leonardo pour sceller son retour, tandis que ça semblait être la bonne année pour le transfert de Kylian Mbappé vers le club merengue . Mais la crise du Covid-19 est passée par là.

Mbappé et Neymar ne bougeront pas