Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme un peu plus pour Draxler !

Publié le 6 juin 2020 à 1h45 par B.C.

Alors que le PSG cherche à recruter Sergej Milinkovic-Savic, Leonardo voudrait trouver un nouveau point de chute à Julian Draxler, et cela tombe bien, l'Allemand aurait reçu une proposition d'un autre club.

Leonardo souhaite remodeler le milieu de terrain du PSG. Comme annoncé par le10sport.com , Sergej Milinkovic-Savic est la priorité du club de la capitale à ce poste, et les négociations avancent entre les différentes parties. Le Serbe est intéressé par le projet parisien tandis que le PSG a déjà transmis une première offre de 60M€ à la Lazio. Alors que d'autres joueurs sont pistés à ce poste, un voire plusieurs milieux pourraient être vendus par le PSG cet été. Selon nos informations, Idrissa Gueye pourrait notamment être vendu si Leonardo obtenait satisfaction dans le dossier Milinkovic-Savic, à moins que Julian Draxler ne plie bagage avant. L'international allemand a réalisé une saison moyenne sous les couleurs rouge et bleu et son départ est souhaité en interne, et c'est en Allemagne qu'il pourrait rebondir.

Draxler a bien reçu une offre du Hertha