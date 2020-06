Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal a reçu un ultimatum dans ce dossier XXL !

Publié le 5 juin 2020 à 15h00 par H.G.

Alors que Miralem Pjanic est annoncé avec insistance comme la grande priorité du FC Barcelone pour se renforcer au milieu de terrain, le club catalan peinerait à trouver un terrain d’entente avec la Juventus. Et face à cette situation, les Bianconeri auraient fixé une deadline à ce dossier.

Conscients des lacunes affichées par leur effectif cette saison, les dirigeants du FC Barcelone auraient pris la décision de renouveler celui-ci en profondeur au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Outre la piste Lautaro Martinez qui viendrait prendre la succession de Luis Suarez, les Blaugrana auraient également pour projet d'enrôler Miralem Pjanic qui, en dépit de ses 30 ans, pourrait apporter toute son expérience dans l’entrejeu de l’équipe catalane. Seulement voilà, malgré de longues négociations, le Barça et la Juventus ne parviendraient pas à trouver d’accord pour que l’international bosnien puisse venir en Catalogne. En effet, si les deux écuries aimeraient trouver un accord basé sur un échange de joueurs, le seul joueur barcelonais susceptible d’intéresser les Bianconeri serait Arthur Melo qui, de son côté, n’a aucune intention de quitter le FC Barcelone cet été. Les négociations seraient donc dans l’impasse, alors même que les pensionnaires du Camp Nou et Miralem Pjanic auraient trouvé un accord contractuel, chose qui aurait poussé la Juventus à imposer une date limite pour la tenue de l’opération.

Un deadline fixée au 30 juin pour Pjanic !