Mercato - PSG : Une belle ouverture avec... Miralem Pjanic ?

Publié le 5 juin 2020 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 5 juin 2020 à 13h34

Si Miralem Pjanic est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone ces dernières semaines, les négociations entre les Catalans et la Juventus peinent à aboutir. Cette situation pourrait bénéficier au PSG, qui aurait alors l'occasion de s’engouffrer dans la brèche tandis que la venue de Sergej Milinkovic-Savic est encore loin d’être acquise.

Leonardo avait un grand chantier à son retour au PSG juste avant l’édition 2019 du mercato estival : renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel qui avait souffert d’un cruel manque d’hommes et de qualité lors de la saison 2018/2019. Dans cette perspective, le directeur sportif du club de la capitale a finalisé les arrivées de trois hommes, à savoir Ander Herrera, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye. Seulement voilà, un an plus tard, Leonardo ne semble toujours pas rassasié. En effet, le dirigeant parisien a une nouvelle fois érigé le milieu de terrain comme étant l’un des secteurs prioritaires à renforcer. Dans cette perspective, comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, il a fait de la venue Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité. Bien évidemment, le Serbe n’est pas l’unique joueur ciblé par le pensionnaires du Parc des Princes, Leonardo ayant établi une shortlist composée de nombreux noms comme nous vous l’avons également annoncé, parmi lesquels figurent notamment Ismaël Bennacer et Lorenzo Pellegrini. Mais ce n’est pas tout : comme le10sport.com vous l’a révélé le 24 avril dernier, le directeur sportif du PSG a également évoqué le cas de Miralem Pjanic avec son agent Fali Ramadani. Et si l’ancien milieu de l’OL et de l’AS Roma est annoncé comme l’une des priorités du FC Barcelone, il se pourrait malgré tout que la difficulté de ce feuilleton pour les Catalans, couplée à la complexité financière du dossier Sergej Milinkovic-Savic, offre une fenêtre de tir au PSG acec le Bosnien.

Sergej Milinkovic-Savic trop cher pour le PSG ?

Ce vendredi, Le Parisien a adressé un premier gros coup de froid à la piste menant au milieu de la Lazio. Effectivement, d’après le quotidien francilien, la prudence serait de mise dans ce dossier dans la mesure où son prix pourrait être rédhibitoire pour les Champions de Ligue 1 après les lourdes pertes financières qu’ils ont subies du fait de la crise du COVID-19. Pour le média français, les 80M€ annoncés pour recruter à la fois Sergej Milinkovic-Savic et son coéquipier Adam Marusic pourraient s’avérer trop élevés pour Paris, tandis que la simple volonté de Leonardo de vouloir enrôler un milieu de grande taille pourrait être contrariée par le contexte économique actuel. C’est notamment ce qu’aurait expliqué un connaisseur du PSG au Parisien : « Au-delà d’Icardi, la tendance n’est pas vraiment à des transferts à 50M€ ». Par conséquent, en dépit de son envie d’arracher Sergej Milinkovic-Savic aux Biancocelesti , Leonardo pourrait n’avoir d’autre choix que de reconsidérer ses plans au cours d’une session estivale des transferts qui ne serait pas marquée par de folles dépenses réalisées sur le marché. Mais si la piste menant au milieu de 25 ans venait à être abandonnée faute de moyens financiers, le PSG pourrait malgré tout avoir l'occasion de se rabattre sur Miralem Pjanic tant les négociations pour sa venue au FC Barcelone semblent dans l’impasse.

Une deadline fixée au Barça pour Pjanic, une aubaine pour le PSG ?