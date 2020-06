Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle porte se ferme pour Ousmane Dembélé !

Publié le 5 juin 2020 à 13h00 par H.G.

Alors qu’il avait dernièrement été annoncé sur les tablettes de la Juventus, Ousmane Dembélé ne devrait finalement pas rejoindre la Vieille Dame dans les prochaines semaines tant il persisterait dans sa volonté de s’imposer au FC Barcelone.

Pour mener à bien son projet de renouvellement d'effectif et notamment réussir à arracher la signature de Lautaro Martinez, le FC Barcelone n’aura d’autre choix que de vendre certains de ces joueurs lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, les dirigeants du Barça seraient prêts à se séparer d’une bonne partie de leurs joueurs cet été, et parmi ceux-ci figure Ousmane Dembélé. Arrivé en Catalogne à l’été 2017 avec l’étiquette du successeur de Neymar, l’ancien joueur du Borussia Dortmund et du Stade Rennais n’est jamais parvenu à s’imposer chez les Blaugrana à cause de ses blessures trop récurrentes. Et après une saison quasi blanche après deux gros pépins physiques successifs, l’attaquant français de 23 ans a été placé sur la liste des transferts par le FC Barcelone. Seulement voilà, comme le10sport.com vous l’a annoncé le 15 mai dernier, Ousmane Dembélé n’a aucune intention de partir et fera donc tout son possible pour rester au Barça cet été. Et tandis que le PSG aurait repoussé la possibilité de l’accueillir, le Champion du Monde 2018 aurait maintenant repoussé la possibilité de rejoindre la Juventus dans les semaines à venir.

Dembélé, qui veut rester au Barça, ne serait pas une priorité pour la Juve !