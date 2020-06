Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Premier coup de froid dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic !

Publié le 5 juin 2020 à 10h45 par H.G. mis à jour le 5 juin 2020 à 10h46

Alors que le PSG et Leonardo ont fait de Sergej Milinkovic-Savic leur grande priorité pour se renforcer au milieu de terrain, le joueur de la Lazio pourrait s’avérer trop cher pour le club de la capitale dans un contexte où le marché des transferts sera perturbé cet été par l’impact de la pandémie de COVID-19.

Bien qu’il ait recruté Ander Herrera, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye l’été dernier, Leonardo ne semble toujours pas rassasié dans son projet de renforcer l’entrejeu du PSG. En effet, le directeur sportif du club de la capitale a une nouvelle fois identifié ce secteur comme l’un de ses chantiers prioritaires cet été et souhaiterait, dans l’idéal, pouvoir y enregistrer l’arrivée de deux nouveaux joueurs au cours de la prochaine session estivale des transferts. Comme le10sport.com vous l’a annoncé exclusivité, Sergej Milinkovic-Savic est la cible prioritaire de Leonardo dans cette optique. Les négociations avec la Lazio pour sa venue avancent positivement, et cela en dépit du fait qu’une première offre du PSG chiffrée à 60M€ ait été repoussée par l’écurie italienne. Toutefois, si le milieu serbe de 25 ans est chaud quant à la perpective de rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes, le dossier pourrait s’avérer des plus compliqués à concrétiser pour les Parisiens au coeur d’un mercato estival qui subira de plein fouet l’impact de la crise sanitaire du coronavirus.

« La tendance n’est pas vraiment à des transferts à 50M€ »