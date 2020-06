Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne lâche rien pour Pjanic !

Publié le 5 juin 2020 à 7h30 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone pour la saison prochaine, l’international bosnien de la Juventus Miralem Pjanic aurait déjà donné son accord aux Blaugranas pour rejoindre la Catalogne la saison prochaine. Et bien qu'Arthur Melo qui ne souhaite pas quitter Barcelone, ça négocierait pour Pjanic…

Miralem Pjanic semble se rapprocher d’un départ la saison prochaine. Annoncé sur le départ de la Juventus, l’international bosnien aurait déjà un bon de sortie de pour l’été prochain, et le FC Barcelone, Chelsea et le PSG seraient très intéressés à l'idée de le recruter. Si la Juventus restait ferme et souhaitait inclure Arthur Melo dans la transaction, le refus de ce dernier de quitter les Blaugranas la saison prochaine pourrait contrarier leurs plans, et ça négocierait toujours dans ce dossier…

Le Barça proposerait d’autres joueurs en échange de Pjanic