Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette piste de longue date qui s’éloigne…

Publié le 5 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Depuis l’été dernier, Sandro Tonali figurerait dans les petits papiers de Leonardo. Néanmoins, l’Inter serait sur le point de doubler le PSG en s’attachant les services du milieu de terrain de Brescia.

Véritable révélation de Serie B la saison passée avec Brescia, lui qui a joué un grand rôle dans l’accession en élite italienne du club lombard, Sandro Tonali a confirmé cette saison et a tapé dans l’oeil des plus grandes écuries européennes. Le PSG, par le biais de Leonardo, a même demandé à Marco Verratti de jouer les intermédiaires. Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé ces derniers temps, l’Inter serait toute proche de boucler son transfert. Et cette tendance a été confirmée en Italie.

Tonali à l’Inter, ce ne serait plus qu’une question de temps