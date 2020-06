Foot - Mercato

Mercato : La Juventus et l'Inter à la lutte pour une pépite ?

Publié le 4 juin 2020 à 10h25 par La rédaction mis à jour le 4 juin 2020 à 10h29

Dans le viseur de la Juventus mais aussi du Napoli, Marash Kumbulla pourrait finalement rejoindre l’Inter Milan l’été prochain. La pépite albano-italien serait au cœur d’une bataille très prestigieuse !