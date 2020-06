Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola pourrait relancer l'avenir d'un cadre de Setién !

Publié le 4 juin 2020 à 10h00 par B.C.

Heureux à Barcelone, Sergi Roberto figurerait sur la short-list de Manchester City, et cela ne laisserait pas totalement indifférent le principal intéressé. Explications.

Il pourrait y avoir du changement cet été au FC Barcelone. Malgré la crise du coronavirus, le club culé compte se renforcer dans différents secteurs, mais cela s'annonce compliqué compte tenu des finances du Barça. Ainsi, la direction privilégierait les échanges dans certaines opérations et serait disposée à libérer de nombreux joueurs afin de renflouer les caisses. Cela tombe bien puisque plusieurs protégés de Quique Setién ont la cote sur le marché des transferts. Dernièrement, Mundo Deportivo annonçait notamment que Manchester City était intéressé par Nelson Semedo, mais également par Sergi Roberto, latéral droit espagnol qui avait laissé un très mauvais souvenir aux supporters du PSG lors de la fameuse remontada.

Sergi Roberto n'écarterait pas un départ en cas d'appel de Guardiola