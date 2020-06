Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça va s’attaquer au gros chantier Lionel Messi !

Publié le 5 juin 2020 à 11h30 par T.M.

Actuellement, le FC Barcelone est occupé par le dossier Lautaro Martinez, pour qui les négociations avec l’Inter Milan sont très compliquées. Mais un autre cas préoccupe en Catalogne : Lionel Messi. Et c’est dans les prochains jours que Josep Maria Bartomeu devrait se pencher sur la question.

A 32 ans, Lionel Messi a montré ces derniers mois qu’il était toujours aussi impressionnant malgré les années. Alors que l’Argentin vient de remporter son sixième Ballon d’Or, son influence au FC Barcelone reste la même, portant le club catalan sur ses épaules. Toutefois, la fin se rapproche indéniablement pour La Pulga. Chez les Blaugrana, on va bientôt devoir vivre sans Messi, même si on veut retarder l’échéance le plus tard possible. Il n’empêche que les craintes d’un départ du numéro 10 barcelonais étaient dernièrement nombreuses. En effet, suite à un clash entre le protégé de Quique Setien et Eric Abidal sur les réseaux sociaux, un froid a été jeté sur l’avenir de Lionel Messi, sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone. Il faut dire qu’une clause permet au natif de Rosario de partir librement s’il en fait la demande à sa direction. De quoi donc imaginer le pire du côté du Camp Nou ?

Quid de cette clause ?

Ces dernières semaines, au FC Barcelone, on s’inquiétait de voir Lionel Messi activer cette clause et ainsi filer ailleurs alors qu’un intérêt de l’Inter Milan ou des retrouvailles avec Pep Guardiola à Manchester City étaient évoqués. La pression pourrait toutefois être retombée. Alors que certains médias expliquait que l’Argentin avait jusqu’au 31 mai pour faire part de ses envies de départ et lever sa clause, la Cadena Cope a apporté certaines précisions. Ainsi, cette clause serait finalement toujours active jusqu’au 10 juin. Néanmoins, selon le média ibérique, il n’y aurait aucune chance de voir Messi partir étant donné qu’il serait très heureux au Barça, où il devrait bien être la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour les Blaugrana, qui n’en auraient toutefois pas fini avec ce dossier XXL.

Et maintenant la prolongation !